am 3. November 2020 finden in den USA die Wahlen zum 59. Präsidenten der Vereinigten Staaten statt. Der amtierende Präsident Donald Trump tritt gegen den Demokraten Joe Biden an. Dieser ist kein Unbekannter auf der politischen Bühne. Denn er war unter Präsident Barack Obama Vize-Präsident – und bislang liegt er in den Umfragen deutlich vorne. Was aber nichts heißen mag. Wir erinnern uns an 2016, als Hillary Clinton in den Umfragen als sichere Siegerin aussah und am Ende – für viele überraschend – Donald Trump das Rennen machte.

