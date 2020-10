Samsung Electronics – Viel mehr als Smartphones

Die Muttergesellschaft (Samsung Corp.) wurde 1938 als Exportgesellschaft gegründet und ist heute einer der größten Konzerne der Welt. Die 1969 gegründete Tochter Samsung Electronics zählt zu den weltweit wichtigsten Unternehmen im Halbleiter- und Elektronikgeschäft und ist mit ihrem Produktmix (von Halbleiterprodukten über Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Bildschirme/OLEDs und vor allem bis zu mobilen Kommunikationsendgeräten) breit vertreten. Das global ausgerichtete Unternehmen verfügt über Niederlassungen in nahezu allen Teilen der Welt. Zuletzt wurden dabei 320.000 Mitarbeiter in 73 Ländern beschäftigt. 2019 erzielte Samsung Electronics einen Umsatz von rund 230,4 Billionen südkoreanischen Won (etwa 195,3 Milliarden US-Dollar). Der Gewinn (Net Income) lag im gleichen Jahr bei 21,5 Billionen südkoreanischen Won (rund 18,2 Milliarden US-Dollar). Samsung Electronics berichtet in fünf Unternehmenssegmenten. 1. IT & Mobile Communications (IM); 2. Device Solutions – Semiconductor; 3. CE/Consumer Electronics; 4. Device Solutions – Display und 5. Harman (Akquisition). In der Umsatzbetrachtung war IM (42 Prozent) zuletzt die mit Abstand wichtigste Sparte im Konzern.

Stand: Februar 2020