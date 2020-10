Zukunft der Autobauer – Macht Tesla das Rennen?

Auch im Zertifikatebereich rückt Tesla in den Fokus der Anleger. Die Kurskapriolen katapultierten den Autobauer auf Platz 3 der beliebtesten Basiswerte unter den Einzelaktien. Allerdings kann Volkswagen trotz der geringeren Marktkapitalisierung zumindest in dieser Statistik an Tesla vorbeiziehen und liegt momentan auf Platz 1. Gehandelt werden neben Anlage-Zertifikaten auch Hebelprodukte. So wurde zum Beispiel ein Discount-Zertifikat auf Volkswagen Vz. favorisiert. Es ist mit einem Cap von 150,00 Euro ausgestattet und läuft noch bis März 2021. Bei einem Aktienkurs von 148,50 Euro kostet ein Zertifikat zurzeit 134,00 Euro. Daraus ergibt sich eine maximale Rendite von ca. 12 Prozent, wenn die VW-Aktie im März 2021 auf oder über 150,00 Euro liegt. Notiert sie darunter, erhält der Inhaber für jedes Zertifikat eine Aktie von Volkswagen ins Depot gebucht und wird so zum Aktionär. In diesem Fall liegt der Einstiegskurs bei 134,00 Euro. Somit wird ein Discount gegenüber dem aktuellen Kurs von VW Vz. in Höhe von 14,50 Euro oder 10 Prozent erzielt.