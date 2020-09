Brüchiges Gleichgewicht am Ölmarkt

Die Ölpreise haben sich nach ihrem coronabedingten Absturz erstaunlich schnell erholt. Anfang Juni überwand Brent wieder die Marke von 40 US-Dollar je Barrel. Danach ging der Erholung allerdings die Puste aus. Wochenlang pendelte Brent im Sommer in einer ungewöhnlich engen Handelsspanne, die sich nur noch graduell nach oben schob und sich am Ende um 45 US-Dollar herum weiter verengte (siehe Grafik 1). Im Juli und August lagen zwischen Monatshoch und -tief jeweils weniger als 4 US-Dollar. Eine so enge Handelsspanne an zwei aufeinanderfolgenden Monaten gab es zuletzt Anfang 2004. Die Tagesschwankungen beliefen sich dabei häufig auf weniger als 1 US-Dollar. Die implizite Volatilität am Ölmarkt war daraufhin auf das niedrigste Niveau seit Ende Februar gefallen, also bevor die Coronakrise die Ölpreise auf Talfahrt schickte. Wenn es das Ziel der OPEC+ war, den Ölpreis zu stabilisieren, dann war es dem erweiterten Produktionskartell zu dieser Zeit eindrucksvoll gelungen. Anfang September gab es aber das böse Erwachen. Kurz nachdem der Brent-Ölpreis auf ein 6-Monats-Hoch von 46,5 US-Dollar gestiegen war, stürzte er binnen weniger Tage ab und fiel zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 40 US-Dollar.