Vom Verbündeten Nummer 1 zum Lieblingsfeind

Herr Prof. Dr. Hacke, Sie sind Politologe und ausgewiesener US-Experte. In den USA stehen im November die Präsidentschaftswahlen an. Der amtierende Präsident Donald Trump tritt für die Republikaner an, Joe Biden, der unter Barack Obama Vizepräsident war, für die Demokraten. Derzeit liegt Joe Biden in den Umfragen deutlich vorn. Wird es ein klarer Sieg der Demokraten oder trauen Sie Trump eine Überraschung zu?

Prof. Dr. Christian Hacke: Laut Umfragen führt Joe Biden mit einem komfortablen Vorsprung von ca. 7 Prozent. Aber: Schon 2016 sah die Realität anders aus. Und auch im November ist Donald Trump wieder für eine Überraschung gut. Zwar hat er in zentralen Fragen total versagt, wie in der Coronakrise, und sein politischer Stil ist alles andere als ansprechend, aber seine Anhänger halten weiterhin fest zu ihm, weil er seine Wahlkampfversprechen nachdrücklich umzusetzen sucht.