Die meisten Rohstoffmärkte haben die Coronakrise gut überstanden und konnten teilweise sogar deutlich an Wert zulegen. Doch wie entwickeln sich die Rohstoffpreise von Gold über Kupfer bis Rohöl angesichts vielerlei Unsicherheiten in den kommenden Monaten? Wird die OPEC doch noch einknicken? Werden sich die Industriemetallpreise weiter dem Konjunktureinbruch widersetzen? Wird Gold bald neue Hochs über 2.000 US-Dollar markieren? Diese und andere Fragen rund um den Rohstoffmarkt werden Ihnen die Rohstoffexperten der Commerzbank im Rahmen unseres ideas-Webinars am 22. Oktober 2020 um 18.00 Uhr beantworten.