Gold auf Rekordjagd

Die zwischenzeitlich deutliche Unterbewertung von Silber gegenüber Gold hat das Interesse an Silber als Anlagemetall massiv steigen lassen. Zu sehen ist dies eindrucksvoll an kräftigen Zuflüssen in die Silber-ETFs. Diese setzten genau zu dem Zeitpunkt ein, als Silber Mitte März das besagte 11-Jahres-Tief und das Gold-Silber-Verhältnis sein Rekordniveau erreichten. In den ersten sieben Monaten des Jahres flossen rund 8.350 Tonnen in die Silber-ETFs (siehe Grafik 7). Das übertrifft den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2009 fast um das Doppelte. Damals kam es im gesamten Jahr zu Zuflüssen von rund 4.300 Tonnen. Auch was den Monat Juli angeht, erreichten die Zuflüsse mit knapp 2.900 Tonnen ein Rekordniveau. Es lag bislang bei rund 2.050 Tonnen und wurde im Juli 2019 erzielt. Damaliger Auslöser war ebenfalls ein deutlicher Anstieg des Gold-Silber-Verhältnisses auf ein 27-Jahres-Hoch von rund 94. Die ETF-Zuflüsse zwischen Mitte März und Ende Juli entsprachen vom Ausmaß her der weltweiten Minenproduktion von ca. 4 Monaten. Mit anderen Worten ist nahezu die gesamte Minenproduktion in diesem Zeitraum in die Silber-ETFs geflossen. Andere Nachfragebereiche wie die noch immer wichtige Industrienachfrage mussten anderweitig bedient werden. Diese liegt bei etwa 17.000 Tonnen pro Jahr. Sie wurde somit von der ETF-Nachfrage in den besagten Monaten deutlich übertroffen, was es in dieser Form noch nie gegeben hat. Der weltweite Silbermarkt war in diesem Zeitraum also deutlich unterversorgt, der Preisanstieg somit auch fundamental begründet.