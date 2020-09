Nvidia – Nicht nur bei Spielen auf Hochleistung getrimmt

Das Angebot des Unternehmens richtet sich an Konsumenten sowie Entwickler. Für Entwickler steht ein breites Repertoire an Plattformen und Software bereit, das sich vor allem auf Visualisierungslösungen konzentriert. Darüber hinaus machte Nvidia vor rund einem Jahr mit seiner RTX Technology das »Raytracing« (eine Technik, die sehr rechenintensiv ist und häufig für Spezialeffekte in Filmen genutzt wird) einer breiteren Masse zugänglich. Diese Technik findet sich auch in den meisten Notebooks und Computern wieder, die für etwa ein Drittel des Umsatzes im Bereich Gaming stehen.