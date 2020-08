Apple wieder spitze

Inhaber von Zertifikaten und Optionsscheinen werden folglich bei einem Split mit Aktionären gleichgestellt. Die Anpassung der Produkte erfolgt für Anleger wertneutral. Wer zurzeit Zertifikate oder Optionsscheine bezogen auf eine Aktie von Apple oder Tesla im Bestand hat, kann sich bei weiteren Fragen gerne an unser Expertenteam entweder per E-Mail unter service.zertifikate@sgcib.com oder börsentäglich von 8.00 bis 18.00 Uhr unter 069 717 4663 telefonisch oder per Chat auf www.sg-zertifikate.de wenden.