Geschichte hautnah erleben

Wie haben Sie den »Corona-Crash« im Februar und März dieses Jahres erlebt?

Das war sehr intensiv! Es ging ja alles Schlag auf Schlag. Wir wurden in der ntv-Wirtschaftsredaktion Zeuge, wie der DAX beispiellos abstürzte, DAX-Konzerne ins Straucheln gerieten und auch andere Börsen rund um den Globus wie die Wall Street in New York erdrutschartig in den Keller sausten. Die Wirtschaft stand plötzlich still. Das gab es noch nie. Kein Wunder, dass es auch bei uns in der Redaktion so manches Mal ganz schön drunter und drüber ging. Ich habe die Anschläge vom 11. September in New York erlebt, stand während des Irak-Kriegs fast täglich an der UN und beim Zusammenbruch von Lehman Brothers vor deren Wolkenkratzer-Zentrale in Manhattan. Es ist sehr bewegend, Geschichte hautnah zu erleben. Die Coronakrise gehört jetzt dazu.