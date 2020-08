Wasserstoff – das Öl der Zukunft?!

■ Türkiser Wasserstoff: Dieser wird per Methanpyrolyse (Methane Splitting) aus Erdgas hergestellt (Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas). Dabei wird Erdgas thermisch in einem Hochtemperaturreaktor in seine Bestandteile Wasserstoff und Kohlenstoff zerlegt. Das Verfahren ist weniger energieeffizient als SMR, dafür wird allerdings beim Produktionsprozess kein CO 2 freigesetzt. Anstelle von CO 2 entsteht stattdessen fester Kohlenstoff, der sich weiter nutzen lässt (wobei dann je nach Einsatz später CO 2 frei werden kann). Voraussetzungen für die CO 2 -Neutralität des Verfahrens sind die Wärmeversorgung des Hochtemperaturreaktors aus erneuerbaren Energiequellen sowie die dauerhafte Bindung des Kohlenstoffs. Wie bei allen erdgasbasierten Verfahren treten auch hier in der Erdgaslieferkette erhebliche CO 2 - und Methanemissionen auf. Diese Produktionsmethode befindet sich allerdings noch in der reinen Pilotphase.