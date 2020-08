SMI: Intakte relative Stärke

Der SMI (Swiss Market Index), ein Kursindex, der die 20 größten Schweizer Standardwerte umfasst, startete im Juni 1988 bei 1.500,00 Punkten. Wegen seiner Zusammensetzung und den drei Mega-Caps, die ihn prägen, hat dieser Blue-Chip-Index einen technisch defensiven Charakter. In Kombination mit dem generellen Charakter der Schweiz als »Save Haven« hat das auch in der momentanen Coronakrise wieder zu einer ausgeprägten Relativen Stärke im internationalen Aktienindex-Vergleich geführt. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass der SMI seit Anfang des Jahres mit ca. –2,0 Prozent in lokaler Währung (und ca. –1,5 Prozent in Euro) seine Verluste aus der Corona-Baisse bereits fast wieder ausgeglichen hat.