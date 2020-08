SAP: Die technische Neubewertung läuft wieder

Im technischen Fahrwasser einiger US-Tech-Giganten, die sich in ausgeprägten technischen Haussebewegungen befinden, ist auch der Sektorindex STOXX Technology, der zurzeit die 35 größten europäischen Technologieaktien umfasst, auf neue Allzeithochs gestiegen. Neue Allzeithochs eröffnen in der Regel die Chance auf eine »Technische Neubewertung«, wobei es sich für gewöhnlich um einen mittelfristigen Prozess mit höheren Kursnotierungen handelt. Viele US-Technologie-Giganten durchlaufen derzeit eine technische Neubewertung. In diesem Fahrwasser ist auch der STOXX Europe 600 Technology, der in diesem Jahr bereits ca. 10 Prozent zulegte, auf neue Allzeithochs gestiegen. Diese Tendenz wird von einer sehr guten Sektormarktbreite getragen, was vom deutschen Softwarekonzern SAP mit angeführt wird.