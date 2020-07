Die zweite Coronawelle trifft (im Gegensatz zur ersten) den US-Dollar

Warum? Typischerweise sind Währungen von Volkswirtschaften mit hohem Pro-Kopf-BIP real (das heißt im Vergleich der Preisniveaus zu Markt-Wechselkursen) höher bewertet als Währungen von Volkswirtschaften mit niedrigem Pro-Kopf-BIP (»Penn-Effekt«). Würde der langfristige Effekt der Corona-Rezession in den USA wesentlich anders ausfallen als in Europa, würde sich also das Verhältnis von US- und Euroraum- (Pro-Kopf-)BIP dauerhaft verändern, dann würde sich aufgrund des Penn-Effekts der gleichgewichtige reale Euro/US-Dollar-Wechselkurs verschieben. Da aber weder in den USA noch im Euroraum die Inflation volatil zu sein scheint, wäre anzunehmen, dass eine Änderung des realen Wechselkurses vor allem durch eine Änderung des nominalen Euro/US-Dollar-Wechselkurses zustande käme.