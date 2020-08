Liquiditätswelle treibt die Aktienmärkte

Nach der beeindruckenden Rally der Aktienmärkte im zweiten Quartal erwarten wir für die kommenden Wochen einen Seitwärtstrend, bei dem sich der DAX größtenteils zwischen 11.500 und 13.200 Punkten bewegen sollte. Fallende Gewinnerwartungen, eine bereits recht hohe Bewertung und der rege Handel in Kaufoptionen sprechen für schwächere Aktienkurse in den kommenden Wochen. Dagegen profitieren Aktien weiterhin von der durch die Notenbanken weltweit ausgelösten Welle an Liquidität. So wächst die M1-Geldmenge derzeit mit 13 Prozent im Euroraum, 33 Prozent in den USA und 7 Prozent in China.

Die Aktienmärkte haben sich in den vergangenen Monaten besser als von uns erwartet entwickelt, da wir ein zu starkes Gewicht auf drei Risikofaktoren gelegt haben: Erstens hielten wir den Gewinnausblick für die Unternehmen für zu schwach für eine v-förmige Erholung der Aktienkurse. Tatsächlich haben im vergangenen Quartal die Analysten für 26 der 30 DAX-Unternehmen ihre Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2021 reduziert. Und für den DAX sind die 2021er-Gewinnerwartungen (I/B/E/S) um 11 Prozent auf 871 Indexpunkte eingebrochen.