Günstiges Umfeld treibt den Goldpreis auf Rekordniveau

Währungssicherung

Ein weiterer entscheidender Faktor, gerade beim Investieren in Gold, ist zudem der Währungseffekt. Denn Gold wird in US-Dollar gehandelt. Wie der Langfristchart zeigt, notiert Gold für Euro-Investoren bereits auf einem Allzeithoch, während es in US-Dollar betrachtet weniger stark gestiegen ist. Es kann daher sinnvoll sein, auf Produkte zu setzen, die dieses Risiko ausschalten, sogenannte Quanto-Produkte. Dabei stellt der Emittent einen festen Wechselkurs sicher, meist 1 US-Dollar für 1 Euro. Diese Absicherung kostet zwar einige Prozent pro Jahr (zurzeit rund 1,75 Prozent p.a.). Da die Haltedauer bei Hebelprodukten in der Regel aber nicht sehr lange ist, sind diese Kosten meist vernachlässigbar. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass Währungschancen nicht genutzt werden können.