Eine Art »Amazon« unter den Laborausstattern

Specialty Diagnostics erzielt rund 14 Prozent des Gesamtumsatzes und ist somit der kleinste Geschäftsbereich gemessen am Umsatz. Die operative Marge liegt bei 25,6 Prozent. Zurzeit stammen rund 60 Prozent der Einnahmen aus den USA, wobei sich das Unternehmen besonders in den Schwellenländern weitere Wachstumschancen verspricht. Die Sparte konzentriert sich auf kleinere Nischenmärkte, in denen das Unternehmen überwiegend Verbrauchsgüter absetzt, die in der Diagnostik Anwendung finden.