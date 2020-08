Coronakrise am Ölmarkt größtenteils überstanden

Das fallende Angebot wäre allein für die Preiserholung nicht ausreichend gewesen. Ebenso wichtig ist, dass sich die Ölnachfrage vom coronabedingten Absturz im Frühjahr spürbar erholt hat (siehe Grafik 4). Den Tiefpunkt erreichte die Nachfrage im April. Die IEA beziffert das Minus in jenem Monat auf 21,6 Millionen Barrel pro Tag gegenüber dem Vorjahr. Zwei Monate zuvor rechnete die IEA für April sogar mit einem noch stärkeren Einbruch um gut 25 Millionen Barrel pro Tag. Laut dem Rohstoffhändler Trafigura soll die globale Ölnachfrage im Juni bereits wieder bei 90 Prozent des normalen Niveaus gelegen haben. Damit wäre bereits mehr als die Hälfte des coronabedingten Einbruchs aufgeholt. In China lag die Ölnachfrage im Juni bereits wieder auf dem Vorkrisenniveau. Die US-Benzinnachfrage hatte Ende Juni etwa drei Viertel ihres Einbruchs vom Frühjahr wieder wettgemacht. Für das Gesamtjahr prognostiziert die IEA einen weiterhin beträchtlichen Nachfragerückgang um 7,9 Millionen Barrel pro Tag, wobei dieses Minus vor allem auf das extrem schwache zweite Quartal zurückzuführen ist, in dem die Nachfrage um 16,4 Millionen Barrel pro Tag gefallen sein soll. Die Erholung der Ölnachfrage sollte sich im zweiten Halbjahr fortsetzen, sofern es wegen der stark steigenden Zahl an Neuinfektionen in einigen US-Bundesstaaten und in anderen bedeutenden Ölverbrauchsländern wie Indien nicht zu neuerlichen weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens kommt. Die IEA sieht darin ein Abwärtsrisiko für ihre Prognose. Die Dynamik der Nachfrageerholung dürfte sich im Jahresverlauf allerdings auch so abflachen. Am Jahresende soll sich der Rückstand gegenüber dem Vorjahr laut Einschätzung der IEA noch immer auf 3,7 Millionen Barrel pro Tag belaufen und auch Ende 2021 noch rund 2 Millionen Barrel pro Tag unter dem Niveau von Ende 2019 liegen. Dieses dürfte erst 2022 oder gar 2023 wieder erreicht werden. Insbesondere der Flugverkehr dürfte die Folgen der Coronakrise noch für lange Zeit spüren und entsprechend weniger Kerosin nachfragen.