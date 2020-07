Vinci: Technisch solider Marathonläufer

Die Aktie befindet sich seit September 1996 (ausgehend von Kursen um 3,20 Euro) in einer intakten, sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb derer hat sich seit Oktober 2008 ein idealtypischer, zentraler Haussetrend (12-jährige Haussetrendlinie zurzeit bei ca. 71,00 Euro) herausgebildet. Ausgehend vom bisherigen Allzeithoch (aus Februar 2020 bei 107,40 Euro) war Vinci – parallel zur »Corona-Baisse« am Gesamtmarkt – ebenfalls mit mehreren Verkaufssignalen in eine technische Baisse gerutscht. Diese endete im März 2020 in einem technischen Ausverkauf (»Sell Off«) mit Tiefkursen um 54,80 Euro. Seitdem befindet sich der Titel in einer technischen Erholung, die die Aktie zuletzt wieder in den 12-jährigen Haussetrend zurückgeführt hat.