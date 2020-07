Die Société Générale bietet grundsätzlich Zertifikate auf Anleihen aus vier verschiedenen Ländern an: Deutschland, Frankreich, Italien und den USA. Allerdings beziehen sich die Zertifikate nicht direkt auf die Kurse von Anleihen, sondern auf entsprechende Terminkontrakte, die an Börsen gehandelt werden. Einer der wichtigsten Terminkontrakte ist der Euro-Bund-Future. Dieser stellt vereinfacht gesagt eine 10-jährige Bundesanleihe dar, die einen Kupon in Höhe von 6 Prozent ausweist. Es handelt sich allerdings nur um eine »theoretische« Anleihe, die Anleger handeln können und an der das derzeitige Marktniveau für Bundesanleihen abgelesen werden kann. Da die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen momentan im negativen Bereich bei rund –0,4 Prozent liegt, notiert der Bund-Future zurzeit bei rund 175 Prozent. Das bedeutet in der Theorie, dass Anleger heute 175 Prozent für eine 10-jährige Bundesanleihe bezahlen müssten und am Ende der Laufzeit nur 160 Prozent zurückerhalten (100 Prozent Rückzahlung plus 10 mal 6 Prozent Kupon). Somit lässt sich anhand des Kurses des Bund-Futures schnell das aktuelle Zinsniveau ablesen. Wenn der Bund-Future heute bei 175 Prozent notiert, dann liegt die aktuelle Rendite auf jeden Fall im negativen Bereich. Terminkontrakte auf französische Anleihen heißen »OAT Future«, auf italienische Anleihen »BTP Future« und auf US-Anleihen »10-Year US Treasury Note Future«. Bei all diesen Terminkontrakten handelt es sich ebenfalls um theoretische Anleihen mit einer 10-jährigen Laufzeit.