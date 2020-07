Britisches Pfund: Zwischen Brexit und Corona

Es droht der No-Deal-Brexit

Seit Ende Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich formal gesehen kein EU-Mitglied mehr. Allerdings hatten sich die Führung in London und Brüssel auf eine Übergangszeit geeinigt, in der die Handelsbeziehungen beibehalten würden und in der ein Handelsabkommen ausgehandelt werden sollte. Diese Übergangszeit wird Ende dieses Jahres enden, sofern sich die beiden Seiten nicht im Juni noch einvernehmlich auf eine Verlängerung einigen. Dies lehnt die britische Seite vehement ab und hat das Fristende sogar per Gesetz verankert. Da die Handelsgespräche bisher keinerlei Fortschritte erzielt haben – laut EU-Verhandlungsführer Michel Barnier sogar eher Rückschritte gemacht wurden –, erscheint eine Einigung bis Ende des Jahres zunehmend unwahrscheinlich. Ohne ein Abkommen würde der Handel ab kommendem Jahr nach WTO-Regeln abgewickelt, was realwirtschaftlich für beide Seiten ein herber Einschnitt wäre, jedoch vor allen Dingen für die britische Wirtschaft, für die die EU der weitaus größere Handelspartner ist als andersherum.