Intel: Strategieschwenk für das Geschäft der Zukunft

Großeinkäufer Apple zieht sich zurück

In einem langjährigen Patentstreit zwischen Apple und Qualcomm haben sich die beiden Unternehmen überraschend geeinigt. Damit wird Apple künftig wieder Qualcomm-Chips in den iPhones verbauen. Intel hatte hier in der Vergangenheit die Nachfragelücke geschlossen, hat nun aber bekannt gegeben, sich aus dem Modem-Geschäft zurückzuziehen. Während Qualcomm bereits 5G-Chips für die nächste Mobilfunkgeneration bereithält, befand sich Intel noch in der Entwicklungsphase, was bereits einen Schatten auf eine vorherige iPhone-Serie geworfen hatte. Für Intel sind die Auftragsvolumina in diesem Geschäft insgesamt zu vernachlässigen und kompensierbar. Ein Ausstieg ist daher nachvollziehbar.