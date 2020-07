Deutsche Börse – Profiteur der Unsicherheit

Kritik am Hochfrequenzhandel schon frühzeitig gekontert

Zahlreiche Transaktionen werden mittlerweile sowohl im Kassa- wie auch im Terminbereich durch Computer in Millisekunden durchgeführt, was die (Ertrags-)Relevanz für die Deutsche Börse hervorhebt. Die Deutsche Börse hat durch Sicherungsvorkehrungen bereits früh reagiert und bietet damit in der Diskussion keine offene Flanke. Damit sind gravierende politische Eingriffe im Hochfrequenzhandel unwahrscheinlicher geworden.