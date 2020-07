Deutschland: Corona nicht das Ende des Immobilienbooms

Häuserpreise unterbrechen den Boom nur zeitweise

All diese Gründe sprechen dafür, dass die Häuserpreise in Deutschland weitgehend stabil bleiben dürften. Hinzu kommt, dass viele Anleger Immobilien weiterhin als »sicheren Hafen« ansehen, was die Nachfrage nach Immobilien und damit die Preise zusätzlich stützen sollte. Insofern rechnen wir kurzfristig mit bundesweit stagnierenden Preisen. In den Großstädten könnten sie sogar leicht fallen. Denn dort sind die Preise in den vergangenen Jahren deutlich stärker gestiegen, als Fundamentalfaktoren nahelegen würden. Ohnehin zeichnete sich 2019 eine Trendumkehr ab. Während in den Jahren zuvor die Immobilienpreise in den Großstädten deutlich schneller gestiegen waren als im Bundesdurchschnitt, legten diese 2019 mit durchschnittlich 3,5 Prozent nur noch halb so schnell zu wie in Gesamtdeutschland mit 6,5 Prozent (siehe Grafik 4).