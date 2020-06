Anlegerstimmung von panisch zu optimistisch

Erstens haben wir unterschätzt, welche Kräfte die Ankündigung unlimitierter Anleihekäufe durch die US-Notenbank freisetzt. So ist die Bilanz der US-Notenbank seit Mitte März bereits um 3.000 Milliarden US-Dollar gewachsen. Im gleichen Zeitraum hat auch die Marktkapitalisierung des S&P 500 um 3.000 Milliarden US-Dollar zugelegt. Starke monetäre Indikatoren wie das Wachstum der M1-Geldmenge in den USA von 33 Prozent (siehe Grafik 1) sind ein wichtiger Grund, warum die Kurs-Gewinn-Verhältnisse an den Aktienmärkten zuletzt so gestiegen sind.