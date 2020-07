Free-Trade-Aktion mit comdirect

Trading ist ein zentrales Element der comdirect-Strategie. Ziel ist es, die erste Adresse für Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren zu sein. comdirect will für ihre Kunden die übergeordnete Finanzzentrale sein, also das digitale Zentrum für alle Finanzthemen – jederzeit und überall. Und das mit Erfolg! So wurde comdirect schon zum dritten Mal in Folge zum Onlinebroker des Jahres gewählt.