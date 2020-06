Aktienanleihen erlauben es, mit verschiedenen Varianten das Risiko noch weiter zu reduzieren. Die Aktienanleihe Plus bietet eine zusätzliche Barriere, die deutlich unter dem Basispreis liegt und so für ein »Plus« an Sicherheit sorgt. Denn wird diese Barriere während der Laufzeit nie berührt oder unterschritten, erfolgt die Rückzahlung immer zum Nominalbetrag, auch wenn der Basiswert am Bewertungstag unter dem Basispreis liegt. Für dieses Plus an Sicherheit müssen Anleger einen im Vergleich zur klassischen Aktienanleihe etwas geringeren Zins in Kauf nehmen. Wird die Barriere allerdings nur einmal während der Laufzeit berührt oder unterschritten, ist der Basispreis, analog der klassischen Variante, für die Rückzahlung entscheidend.