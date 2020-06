S&P 500: Vom »V« zum Trading-Markt

Einerseits nähert sich der Index jetzt der Widerstandszone um 3.000 bis 3.030 Punkte aus dem Jahr 2019, und die technische Marktbreite der S&P 500-Titel deutet keine weitere dynamische Erholung an. Andererseits fehlen derzeit technische Argumente dafür, dass der Index nach der Erholung der vergangenen Wochen in eine zweite Abwärtswelle (und damit in ein »Double-Dip«) übergehen sollte. Nachdem sich die Dynamik der Erholung zuletzt bereits deutlich abgeschwächt hat, sollte jetzt eine mittelfristige Konsolidierung im S&P 500 anstehen. Hierbei dürfte sich in den kommenden Wochen ein volatiler Trading-Markt im Umfeld der immer noch leicht fallenden 200-Tage-Linie herausbilden, die zurzeit bei ca. 3.000 Punkten verläuft.