BASF: Antizyklischer Dividendenaristokrat

Neben diesem Aspekt bietet BASF aber auch eine attraktive, antizyklische technische Gesamtsituation. Zunächst befindet sich die Aktie – ausgehend von den alten Allzeithochs um 98,80 Euro im Januar 2018 – in einer technischen Baisse, die durch den zentralen Baissetrend (verläuft zurzeit bei 62,00 Euro) begrenzt wird. Innerhalb dieser Baisse kam es zu einer Reihe von technischen Verkaufsignalen, wie zum Beispiel beim Rutsch durch die mittelfristige Unterstützungszone von 55,00 bis 56,00 Euro, die jetzt als Widerstandszone arbeitet. Der vorherige Kursrutsch endete am 16. März 2020 mit einem – von hohen Volumina begleiteten – technischen Ausverkauf (Sell-Off auf 37,50 Euro). Damit waren aus technischer Sicht viele Risiken mit dieser Baisse abgearbeitet und die Aktie schlug nach oben. Sie bildete in den Folgewochen eine Erholungsbewegung heraus. Diese Erholung hat BASF zuletzt an das Gap vom März 2020 geführt, ohne dass bereits wieder eine kurzfristig überkaufte Lage entstanden wäre. Als Konsequenz sollte sich die Erholungsbewegung in den nächsten Wochen fortsetzen, wobei das erste mittelfristige technische Kursziel ein Test der Widerstandszone von 55,00 bis 56,00 Euro sein dürfte. Wegen dieser technischen Gesamtlage ist der Dividendenaristokrat BASF ein (Zu-)Kauf, wobei Positionen in BASF mit einem strategischen Sicherungsstopp bei 36,00 Euro belegt werden sollten.