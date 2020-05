Technologie-Aktien erholen sich schneller

Auch deutsche Privatanleger werden auf diese Entwicklung aufmerksam. Bei der Société Générale ist nach wie vor der DAX der beliebteste Basiswert bei Käufern von Zertifikaten. Allerdings ist der Nasdaq 100 in der Beliebtheitsskala mittlerweile auf Platz 4 vorgerückt. Neben Anlagezertifikaten investieren Anleger vor allem in Hebelprodukte auf den Nasdaq. Und neben Faktor-Zertifikaten und Standard-Optionsscheinen werden insbesondere Knock-Out-Produkte gehandelt. Mit diesen Turbo-Optionsscheinen können Anleger sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen. In der Liste der meistgehandelten Turbo-Optionsscheine auf den Nasdaq 100 befinden sich relativ viele Produkte, die einen vergleichsweise geringen Hebel aufweisen. So weist zum Beispiel der beliebteste Turbo-Optionsschein Call auf den Nasdaq 100 zurzeit einen Hebel von nur 2,1 auf. Das bedeutet, dass die Kursentwicklung des US-Index in etwa doppelt so stark im Kurs des Optionsscheins widergespiegelt wird. Die Knock-Out-Barriere liegt hier bei knapp 4.900 Punkten und der Unlimited Turbo-Optionsschein ist mit einer Währungsabsicherung (Quanto) ausgestattet.