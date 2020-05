SARS-CoV-2: Wann kommt der Impfstoff?

Doch in der Gegenwart bewegt sich etwas

Doch in den vergangenen Jahren hat sich noch etwas anderes geändert: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Innovationen führten dazu, dass eine ganze Reihe an Biotechnologieunternehmen das Thema Vakzination für sich entdeckten, bzw. sie haben zum Fortschritt sogar mit beigetragen. Mit dem Aufkommen des neuartigen Coronavirus stürzen sich nun alle auf diese Herausforderung, um einen Wirkstoff zu entwickeln, mit dem einem Krankheitsausbruch vorgebeugt werden kann. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO befindet sich nun weltweit eine hohe zweistellige Anzahl an Coronavirus-Impfstoffen in der Entwicklung. Mehrere davon werden bereits in Studien am Menschen getestet. Das ist eine historische Geschwindigkeit. Der Großteil der Firmen hinter dieser Entwicklung ist chinesischer oder US-amerikanischer Herkunft. Neben der Pharma-/Biotechszene arbeiten auch Universitäten und Forschungsinstitute an entsprechenden Projekten. Die großen Vakzin-Hersteller kooperieren sogar miteinander (GlaxoSmithKline mit Sanofi) oder unterstützen die kleineren biotechnologischen Unternehmen, um ihre komplementären Fähigkeiten zu bündeln und dadurch die Prozesse zu beschleunigen. Viele der derzeit laufenden Projekte werden von der CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) – eine globale Partnerschaft des öffentlichen Gesundheitswesens, der Industrie und privater Stiftungen wie der Bill & Melinda Gates Foundation – finanziell unterstützt und koordiniert.