Umso wichtiger wäre, dass die Ölproduzenten der schwächeren Nachfrageentwicklung Rechnung tragen und ihr Ölangebot entsprechend anpassen. Bei Saudi-Arabien und Russland sieht es bislang nicht danach aus, auch wenn US-Präsident Donald Trump ein Eingreifen in den Preiskrieg angekündigt hat. Im Gespräch ist dabei auch eine enge Kooperation zwischen den USA und Saudi-Arabien in Ölfragen. Bis dahin bleibt vorerst nur das Ölangebot außerhalb der OPEC, das wegen des niedrigen Preisniveaus ausgebremst wird und damit einen Beitrag zur Stabilisierung des Marktes leisten dürfte. Bislang rechnet die IEA für 2020 noch mit einem Zuwachs um gut 2 Millionen Barrel pro Tag. Dieser dürfte nun deutlich geringer ausfallen. Insbesondere die Erwartungen für die US-Ölproduktion dürften spürbar zurückgeschraubt werden. Viele US-Frackingfirmen standen angesichts hoher Schulden und Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung bereits vor dem jüngsten Preiseinbruch mit dem Rücken zur Wand. Die Bohraktivität ging über einen Zeitraum von einem Jahr kontinuierlich zurück und erreichte Mitte Januar das niedrigste Niveau seit fast drei Jahren, wo sie seither stagnierte. Die Schieferölproduktion stieg zuletzt nur noch in einem Vorkommen (Permian Basin). In allen anderen war sie dagegen bereits rückläufig. Das ohnehin schon schwierige Umfeld für die Frackingfirmen hat sich mit dem Absturz des WTI-Preises in den tiefen 20er-Bereich nochmals massiv verschlechtert. Dies dürfte sich in den kommenden Monaten in geringeren Investitionen, weniger Bohrungen und einer fallenden Produktion niederschlagen. Die US-Energiebehörde EIA trägt dem in ihren aktuellen Prognosen bereits Rechnung. So soll die US-Rohölproduktion im April ihren Hochpunkt erreichen und danach sinken (siehe Grafik 4). Das Produktionsniveau Ende 2020 soll ca. 500.000 Barrel pro Tag niedriger liegen als bislang erwartet. Im nächsten Jahr soll sich der Produktionsrückgang fortsetzen. Auch mehrere größere Ölunternehmen haben bereits deutliche Kürzungen ihrer Investitionsbudgets bekannt gegeben. Angesichts dessen und des inzwischen erreichten sehr niedrigen Preisniveaus sind weitere Abwärtsrevisionen bei der Produktion zu erwarten. Auch in Kanada dürfte es bei einem Preis von nur noch 10 US-Dollar je Barrel für Western Canada Select neuerliche Einschnitte bei der Ölproduktion geben, weil der Abbau von Ölsanden bei diesem Preisniveau nicht mehr kostendeckend ist. Auch die Anordnung von Produktionseinschränkungen durch die Provinzregierung von Alberta ist vorstellbar, wie dies bereits Ende 2018 der Fall war. Ähnliches forderten zuletzt auch einige US-Ölunternehmen von der für die Regulierung der Ölproduktion in Texas verantwortlichen Eisenbahnbehörde.