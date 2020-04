Nestlé gehört zu den defensiven technischen Marathonläufern in Europa. Dies bedeutet, dass der Titel in langfristigen Aufwärtsbewegungen bzw. in Gesamtmarkthaussen in der Regel neue Allzeithochs liefert. Zusätzlich zeichnet sich Nestlé in einer Baisse durch einen technisch defensiven Charakter aus. Ein Vergleich mit den Kursrückgängen des STOXX 600 verdeutlicht dies: Während der STOXX 600 1998 um –34 Prozent fiel (2000 bis 2003: –60 Prozent; 2007 bis 2009: –61 Prozent; 2018: –19 Prozent; 2020: –38 Prozent), war der Kursrückgang bei Nestlé jeweils gleich (1998: –34 Prozent) oder deutlich geringer (2002 bis 2003: –41 Prozent; 2008 bis 2009: –37 Prozent; 2018: –16 Prozent; 2020: –26 Prozent). Durch diese langfristige Relative Stärke hat sich Nestlé über die Jahrzehnte – nach Free-Float-Marktkapitalisierung – zur größten Aktie im STOXX 600 (Anteil ca. 4,3 Prozent) entwickelt.