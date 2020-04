... die Glaubwürdigkeit des Geschäftsbankengelds

Dagegen handelt es sich bei Bankguthaben, mit denen immer mehr Zahlungen per Überweisung abgewickelt werden, um Geschäftsbankengeld. Letztlich ist es nur deshalb mit Bargeld vergleichbar, weil Bankkunden verlangen können, sich ihre Guthaben komplett in bar, also in Form von Zentralbankgeld, auszahlen zu lassen. Darauf basiert die Glaubwürdigkeit des Geschäftsbankengelds.