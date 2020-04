In der vorherigen ideas-Ausgabe haben wir uns noch mit den immer neuen Rekorden am Aktienmarkt beschäftigt. Apple war das erste Mal in der Geschichte mehr wert als der DAX, und dieser hatte selbst noch am 17. Februar 2020 seinen Allzeithöchststand be 13.795,24 Punkten erreicht. Gemessen an diesem Höchststand folgte eine Rekordfahrt im negativen Sinne. So rutschte der DAX bis zum Redaktionsschluss in der Spitze um rund 40 Prozent nach unten ab (siehe Grafik 1).