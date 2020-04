... sondern auf die dauerhaft niedrigen Zinsen in Japan

Der Grund, weshalb der japanische Yen dennoch derart gut performt, hängt vielmehr mit den niedrigen Zinsen in Japan zusammen. Die haben viele Investoren insbesondere zu Beginn des Jahres wegen der fallenden Wechselkursvolatilität dazu verführt, japanische-Yen-finanzierte Carry Trades (Investitionen in Hochzinswährung, finanziert durch Kredite in Niedrigzinswährungen) einzugehen. Diese mussten sie im Zuge des Anstiegs in der Risikoaversion und entsprechend höheren impliziten Wechselkursvolatilitäten wieder aufgeben, was zu einer deutlichen Aufwertung des japanischen Yen beigetragen haben dürfte. Darüber hinaus ist der Status des japanischen Yen als sicherer Hafen gefestigt, eben weil die Zinsen in Japan schon seit langer Zeit überaus niedrig sind, weshalb sich Investoren bereits darauf verlassen können, dass der japanische Yen in unsicheren Zeiten aufwertet. Dies verstärkt seine Aufwertung in diesen Phasen.