Weitere Akquisition scheitert

Infineon hatte 2016 angekündigt, vom amerikanischen LED-Spezialisten Cree das Geschäft mit Leistungshalbleitern (»Wolfspeed«) übernehmen zu wollen. Zielkunden von Wolfspeed tummeln sich vor allem in den Bereichen Automobil und erneuerbare Energien. Diese Aktivitäten hätten sehr gut zur vorhandenen Ausrichtung Infineons gepasst. Cree hat den geplanten Verkauf seiner Tochter an Infineon aber abgesagt. Die Sicherheitsbedenken der amerikanischen Behörden hinsichtlich einer Übernahme galten als so schwerwiegend, dass die Transaktion nicht länger verfolgt werden konnte. Infineon musste eine kleine und zu verkraftende Vertragsstrafe (12,5 Millionen US-Dollar) zahlen. In der Folge kündigte Infineon an, sich nun zwangsläufig nach einem neuen Übernahmeziel umzusehen, um am Ende nicht selbst von einem der Wettbewerber geschluckt zu werden.