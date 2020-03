Weiteres Vorgehen

Levy entwickelte verschiedene Portfolio-Modelle, basierend auf seinem Relative-Stärke-Konzept. Dabei wird entweder eine bestimmte Zahl oder ein Prozentsatz (5 Prozent oder 10 Prozent) der obersten Werte der berechneten Tabelle erworben. Im Rahmen eines aktiven Umschichtungsprozesses werden im weiteren Zeitverlauf in regelmäßigen Abständen (in der Regel wöchentlich) die Ranglisten aktualisiert und die relativ schwach gewordenen Werte veräußert, die unter einen sogenannten Cast-Out-Rank abgerutscht sind. Mit dem frei werdenden Kapital werden anschließend die derzeit stärksten Aktien gekauft. Anleger, die, anders als Levy, keinen vollständig systematischen Ansatz in ihrem Handel verfolgen möchten, können die RS-Rangliste als zusätzlichen Filter nutzbar machen. Mit Blick auf den deutschen Aktienmarkt könnten beispielsweise die obersten 10 Prozent der Werte der Rangliste im HDAX (= DAX + MDAX + TecDAX) in eine Watchlist aufgenommen und ausschließlich die anderweitig abgeleiteten technischen Kaufsignale bei diesen relativ starken Aktien gehandelt werden. So könnten etwa kurzfristige Rücksetzer in Unterstützungszonen hinein oder Ausbrüche aus Konsolidierungen als eigentliches Einstiegssignal genutzt werden. Denkbar ist selbstverständlich ebenfalls, zusätzliche fundamentale Auswahlkriterien innerhalb der Watchlist anzuwenden. Beispielsweise der Kauf der Aktien in der Watchlist, die über das niedrigste KGV, KCV, KUV (Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis) oder die höchste Dividendenrendite verfügen.

Bärenmärkte vermeiden

Alle Momentum-Strategien haben Performance-Schwierigkeiten in Bärenmärkten, also allgemeinen Abwärtsbewegungen an den Aktienmärkten. Daher erscheint ein entsprechender Filter sinnvoll, der Engagements auf der Long-Seite in einer solchen Baisse ausschließt. Mögliche Filter sind beispielsweise ein Rutsch des der RS-Liste zugrunde liegenden Index unter die 200-Tage-Linie oder ein Dreh der 100-Tage-Linie gen Süden. Allerdings können aktive Anleger das Prinzip der Relativen Stärke auch in einem solchen Bärenmarkt umgekehrt nutzen, indem sie mittels Short-Produkten auf fallende Notierungen in den Basiswerten spekulieren, die eine ausgeprägte Relative Schwäche aufweisen. Für ausschließlich Long-orientierte Anleger erscheint hingegen das Halten einer Cash-Position oder ein Switch in Anleihen als die favorisierte Vorgehensweise, wenn der Gesamtmarkt in eine Baissephase übergeht.