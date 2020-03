Der STOXX Telecommunications weist eine mittel- und langfristige Relative Schwäche gegenüber dem STOXX 600 auf. Dies spiegelt sich auch beim französischen EURO STOXX 50-Wert Orange wider. Orange, die frühere France Telecom, war Anfang 2015 in eine Seitwärtspendelbewegung übergegangen, die die Aufwärtsbewegung beendete, die im Juli 2013 bei 7,00 Euro gestartet war. Diese Seitwärtsbewegung, die eine deutlich unter dem Gesamtmarktdurchschnitt liegende Volatilität aufweist, wird unten durch die mehrjährige Unterstützungszone um 13,10 Euro begrenzt. Im oberen Bereich lag in den ersten Jahren zunächst die gestaffelte Widerstandszone von 16,50 bis 17,00 Euro vor, wobei sich ab Ende 2016 ein negativer Drift herausbildete. In den darauffolgenden Jahren verengte sich die Handelsspanne stetig und es ergab sich in den vergangenen zwei Jahren eine Kernzone zwischen der Unterstützung um 13,10 Euro und der Widerstandszone um 15,20 Euro.