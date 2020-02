Das Jahr 2020 sorgt bereits in den ersten Wochen für ordentlich Bewegung. Themen, die früher für ein ganzes Jahr gereicht hätten, wurden bereits in den ersten zwei Monaten abgehandelt. Die Bandbreite reicht vom Iran-Konflikt über die Unterzeichnung des Phase-Eins-Abkommens zwischen China und den USA, das Amtsenthebungsverfahren und den Wahlkampf in den USA bis hin zum Coronavirus.

