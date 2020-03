Der Markt preist im Hinblick auf die US-Präsidentschaftswahlen geringe Risiken ein. Allerdings dürfte es noch zu früh sein, dieses Ereignis als Non-Event abzustempeln.

Größere Schocks sind notwendig für größere Wechselkursbewegungen

Der Rückgang der Wechselkursvolatilitäten in den vergangenen Jahren ist aus unserer Sicht strukturell bedingt und muss damit wohl vorerst als neue Normalität angesehen werden. So stellen wir fest, dass der Anpassungsbedarf zum einen deshalb geringer ist, da sich die relativen Fundamentaldaten weniger stark ändern (Geldpolitik ist eingeschränkt und Konjunkturzyklen sind zunehmend synchron), und zum anderen, da geringere Wechselkursbewegungen notwendig sind, um Marktgleichgewichte wieder herzustellen (Wechselkurse überschießen weniger). Doch das heißt nicht, dass extreme Wechselkursbewegungen nicht mehr auftreten können. Vielmehr muss der wirtschaftliche Schock nur weitaus größer sein, als es früher der Fall war, um diese auszulösen.

Die Krise der türkischen Lira im Jahr 2018, aber auch die vergleichsweise starken Schwankungen in den Britischen-Pfund-Wechselkursen im vergangenen Jahr sind gute Beispiele dafür, dass der zu befürchtende wirtschaftliche Einschnitt nur groß genug sein muss, damit die Wechselkursvolatilität deutlich anspringt. Im Falle der Türkei war es die Sorge um die Unabhängigkeit der Notenbank und daraus resultierend vor einem Ausufern der Inflation. Im Falle des Vereinigten Königreichs besteht die Angst vor einem Zusammenbruch des Freihandels zwischen ihm und der EU im Zuge des Brexits.

Der Markt unterschätzt sowohl Trump ...

In dieser Hinsicht verwundert momentan vor allem eines: Die niedrige implizite Volatilität in den US-Dollar-Wechselkursen im Hinblick auf die US-Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr (siehe Grafik 1). Die gefallene Volatilität deutet darauf hin, dass der Markt dieses Ereignis derzeit als Non-Event einstuft. Der naheliegendste Grund hierfür ist, dass erwartet wird, dass US-Präsident Donald Trump wiedergewählt wird. Im Normalfall würde ich der Annahme zustimmen, dass politische Kontinuität neutral für den Wechselkurs ist. Doch bei Trump kann man das durchaus anders sehen. Insbesondere seine stetigen Attacken auf die US-Notenbank sollten zu denken geben. Sofern er diese Attacken fortsetzt, wovon bei seiner Wiederwahl auszugehen wäre, könnten die Befürchtungen am Markt größer werden, dass er seinen Worten irgendwann Taten folgen lässt. Mit seiner jüngsten Nominierung für das Board of Governors der Fed, die umstrittene Ökonomin Judy Shelton, hat Trump eigentlich bereits offen gezeigt, dass er seinen Einfluss auf die US-Geldpolitik geltend machen will.