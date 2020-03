Die Regierung in Peking hat extreme Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus ergriffen: So wurden zum Beispiel mehrere Millionenstädte unter Quarantäne gestellt und die Neujahrsfeiertage verlängert, das heißt, Behörden und Fabriken blieben länger geschlossen. Das öffentliche Leben war in Teilen Chinas fast zum Stillstand gekommen. Zur Bekämpfung des Virus will die Regierung mindestens 10 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen. Abhängig davon, wie stark die chinesische Wirtschaft tatsächlich unter dem Covid-19-Virus leidet, wird dies wohl nicht spurlos an der Metallnachfrage vorbeigehen, da China der mit Abstand größte Metallkonsument ist. Allerdings hatte die SARS-Pandemie 2003 keine sichtbaren Auswirkungen auf die Metallnachfrage in China. Im Gegenteil, China verzeichnete 2003 teils hohe zweistellige Wachstumsraten bei der Metallnachfrage. Damals war China aber noch ein relativ kleiner und erst aufstrebender Metallkonsument und hatte »nur« Nachfrageanteile von maximal 20 Prozent. Heute macht China mindestens die Hälfte der weltweiten Metallnachfrage aus. Anfang Februar hat Chinas Regierung auch wirtschaftlich reagiert und mit Stützungsmaßnahmen versucht, den negativen Auswirkungen des Virus entgegenzuwirken. So hat die Zentralbank massiv Liquidität in den Markt gepumpt und die kurzfristigen Zinsen gesenkt. Auch wurden Strafzölle auf Importe von US-Gütern deutlich gesenkt, um die heimische Wirtschaft zu entlasten. Sollte China weitere Maßnahmen ergreifen, um die Wirtschaft wieder anzuschieben, könnte dies schlussendlich sogar zu einer höheren Nachfrage nach zyklischen Rohstoffen, also auch Metallen, beitragen. Diese Konjunkturmaßnahmen könnten im Rahmen des Nationalen Volkskongresses der Kommunistischen Partei Anfang März verkündet werden, sofern er wie geplant stattfindet.

Das Covid-19-Virus hat zur Folge, dass einige Wertschöpfungs- und Lieferketten unterbrochen sind, da es zum Beispiel Transportrestriktionen gibt. So haben einige Häfen in China den Zugang für Lkws eingeschränkt, sodass weniger Material aus den Häfen zu den Fabriken abtransportiert werden kann. Da die Häfen an ihre Lagergrenzen stoßen, werden Schiffe langsamer oder gar nicht mehr entladen. Hiervon sind zum Beispiel die Kupferproduzenten und Stahlhersteller betroffen. Chinesische Kupferkäufer haben deshalb Kupferminenproduzenten in Chile gebeten, ihre Lieferungen zu verschieben. Die größten Kupferschmelzen in China haben ihre Produktion um bis zu 30 Prozent gekürzt, da es nicht genug Rohmaterial zur Verarbeitung gibt und zu wenig Arbeiter da sind. Zudem wachsen die Kupferbestände bei den Produzenten an, da sie Auftragsrückgänge verzeichnen. Ähnlich sieht es bei den Stahlherstellern aus: Eine ganze Reihe von Stahlherstellern aus verschiedenen Provinzen Chinas hat ihre Produktion um ebenfalls 30 Prozent gedrosselt. Denn auch sie erhalten wegen der Transportrestriktionen nicht genügend Rohmaterialien, und es gibt Bremsspuren bei der Stahlnachfrage, vor allem aus dem Bausektor und dem verarbeitenden Gewerbe. So ist zum Beispiel die Automobilindustrie stark betroffen, da Bauteile fehlen.