Dieser Trend ist nicht neu. US-Unternehmen sind schon lange auf dem Vormarsch und werden deutlich höher bewertet als zum Beispiel Unternehmen aus Deutschland. Ganz besonders deutlich wird das am Beispiel des Automobilsektors. Lange galten deutsche Autobauer als das Maß aller Dinge. Doch spätestens seit dem Dieselskandal und den Herausforderungen der Elektromobilität haben deutsche Autobauer viel an Vertrauen eingebüßt. Das zeigt sich auch an der Börse. Star der Branche ist momentan Tesla. Das Unternehmen ist mittlerweile, gemessen am Börsenwert, nicht nur der größte Autobauer der USA, sondern Tesla hat auch den größten Autobauer der Welt, Volkswagen, überholt. Obwohl Tesla nur einen Bruchteil des Umsatzes deutscher Automobilhersteller erzielt, wird das Unternehmen an der Börse als wertvoller angesehen.