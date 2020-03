Aber auch in den USA ist nicht alles Gold was glänzt, was sich unter anderem an der schwachen Gewinndynamik ablesen lässt. Entsprechend konnte man in den vergangenen Wochen bereits Umschichtungen internationaler institutioneller Anleger von den USA nach Europa sehen. Die Outperformance des US-Marktes gegenüber zum Beispiel dem EURO STOXX ist recht extrem und sollte sich in den kommenden Monaten zumindest teilweise korrigieren.

Politische Risiken im Auge behalten

Dennoch dürfte es auch im kommenden Jahr durchaus hin und her gehen. Denn auch wenn der Phase-Eins-Deal im Handelsstreit zwischen den USA und China erwartungsgemäß im Januar über die Bühne gegangen ist, ein Phase-Zwei-Abkommen ist noch lange nicht in Sicht und das Damoklesschwert der Autozölle schwebt weiterhin über dem Markt.

Und auch beim Brexit könnte das nun gesetzlich festgelegte Ende der Übergangsfrist, in der noch das bisherige Regelwerk der EU gilt, für Unsicherheit sorgen. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass es unwahrscheinlich ist, dass sich die beiden Parteien tatsächlich so schnell auf ein umfassendes Abkommen einigen können. Der »harte Brexit« könnte also noch einmal als Moorleiche aus dem Sumpf auftauchen und für Volatilität sorgen.

Auch wenn das vergangene Jahr bewiesen hat, dass die britische Politik immer für Überraschungen gut ist, gehen wir weiterhin von einem geregelten Brexit aus. Damit sind wir allerdings nicht allein, sodass sich dies auch bereits vor einem endgültigen politischen Abschluss in den Kursen niederschlagen dürfte. Vorher könnte es aber noch einmal turbulent werden, denn ein Selbstläufer sind die Verhandlungen über die zukünftigen Handelsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien wirklich nicht.

Das Nachlassen der politischen Risiken (die auch zu einer Investitionszurückhaltung geführt haben) sollte auch dafür sorgen, dass sich die konjunkturellen Frühindikatoren insbesondere im Euroraum verfestigen.

Gleichwohl dürfte der europäische Markt bereits jetzt verstärktes Interesse auf sich ziehen. Insbesondere bei den wichtigen US-Investoren war Europa bisher unbeliebt. Die seit langem anhaltenden Abflüsse lassen den Schluss zu, dass die Positionierung hier recht überschaubar ist und nachlassende konjunkturelle Sorgen und eine Entspannung bei den politischen Risiken Umschichtungen in Richtung Europa wahrscheinlich werden lassen. Schließlich hat Europa die stärksten Abflüsse seit 15 Jahren zu verkraften gehabt. Dabei sind aber bereits erste zarte Ansätze zu erkennen (siehe Grafik 4).