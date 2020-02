Auch am globalen Aluminiummarkt stehen die Weichen ausgehend von China wieder auf Angebotsausweitung, nachdem die Produktion 2019 wahrscheinlich unter dem Rekordniveau des Vorjahres zurückgeblieben ist. In China werden umfangreiche neue Schmelzkapazitäten gebaut, die zu einer spürbar steigenden Produktion beitragen sollten. Da der chinesische Markt in diesem Jahr dadurch wohl überversorgt ist, wird China versuchen, weiterhin großen Mengen Aluminium zu exportieren, sodass auch der Weltmarkt wieder gut versorgt sein sollte. Die globale Nachfrage hingegen dürfte bestenfalls verhalten sein, nachdem sie 2019 aller Voraussicht nach erstmals seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 gefallen ist. Für eine spürbar steigende Aluminiumnachfrage müssten die Unsicherheiten verschwinden, was aus heutiger Sicht unseres Erachtens kaum vorstellbar ist. Einer der Gründe für die gedämpfte Nachfrage sind die verhaltenen Aussichten für die Automobilindustrie, die lange Zeit der Treiber der Aluminiumnachfrage war. Vor diesem Hintergrund erwarten wir keine steigenden Aluminiumpreise, sondern gehen unterm Strich eher von einer Seitwärtsbewegung aus.

Vor allem in Erwartung einer langfristig hohen Nickelnachfrage für Batterien wird am globalen Nickelmarkt bereits jetzt die Produktion deutlich ausgeweitet. Da das Angebotswachstum erneut das Nachfragewachstum übertreffen soll, dürfte sich das Angebotsdefizit in diesem Jahr laut Einschätzung der International Nickel Study Group weiter reduzieren. Zwar fehlen dem Nickelmarkt wegen des vorgezogenen Exportverbots von unbehandelten Erzen in Indonesien große Mengen Nickel. Diese sollen aber fast vollständig durch eine deutlich höhere Nickelroheisenproduktion in Indonesien und vermehrten philippinischen Nickelerzexporten ausgeglichen werden. Die Nickelnachfrage wird im Wesentlichen weiter von der Edelstahlindustrie bestimmt. In den kommenden Jahren wird hier jedoch die Batterieindustrie das Ruder übernehmen. Laut Einschätzung vieler Marktbeobachter werden Nickel-Kobalt-Mangan-Batterien den Batteriemarkt in den nächsten 10 bis 15 Jahren dominieren. Die Aussicht auf eine langfristig robuste Nickelnachfrage in der Batterieproduktion sollte den Nickelpreis unterstützen. In einem ansonsten herausfordernden makroökonomischen Marktumfeld sollte sich Nickel im Gegensatz zu den anderen Industriemetallen unseres Erachtens behaupten.

Nach vier Defizitjahren in Folge soll der globale Zinkmarkt laut Einschätzung der International Lead and Zinc Study Group 2020 wieder in einen Angebotsüberschuss drehen. Und mit knapp 200.000 Tonnen soll dieser sogar relativ hoch ausfallen (siehe Grafik 4). Der Überschuss soll durch eine spürbar höhere Produktion zustande kommen, sowohl seitens der Schmelzen als auch der Minen. Das Nachfragewachstum reicht dagegen bei Weitem nicht aus, die Produktionssteigerung aufzufangen. Der sich deutlich entspannende Zinkmarkt spricht unseres Erachtens gegen eine starke Erholung der Zinkpreise. Wir gehen im laufenden Jahr zunächst von fallenden Notierungen aus, bevor sich der Preis im Verlauf des zweiten Halbjahres stabilisieren sollte.