Der STOXX Healthcare, der in den vergangenen Monaten eine Relative Stärke im europäischen Sektorvergleich hatte, befindet sich seit Anfang 2019 in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend. Dieser hat den Sektor in die technische Neubewertung geführt, was sowohl von einer guten Sektormarktbreite als auch von den Sektorschwergewichten unterstützt wird. Innerhalb des Sektors hatte jedoch der französische Pharma- und Biotechnologieriese Sanofi, der sowohl im STOXX 50 als auch im EURO STOXX 50 enthalten ist, lange Zeit eine Relative Schwäche inne, die in das langfristige technische Gesamtbild von Sanofi passt.

Die Aktie hatte nach dem Kursanstieg ab Mitte der Neunzigerjahre bis Anfang 2001 (von 6,60 auf 86,50 Euro) eine technische Gegenbewegung bis auf 36,10 Euro durchlaufen. Die anschließende Kursentwicklung weist aus technischer Sicht drei Phasen auf. Zuerst ergab sich ab Oktober 2008, ausgehend vom Kurstief bei 36,10 Euro, eine Haussebewegung, die den Titel unter Schwankungen im August 2015 auf ein neues Allzeithoch bei Kursen um 101,00 Euro (neue Widerstandszone) führte. Mit der Abschwächung der Aufwärtsdynamik seit dem Jahr 2012 kam es anschließend zu einem Übergang in eine Seitwärtspendelbewegung mit einem leicht negativen Grundton. Diese Seitwärtspendelbewegung war einerseits durch eine mehrjährige Unterstützungszone um 62,30 Euro und andererseits durch einen fünfjährigen Abwärtstrend begrenzt, der am Allzeithoch startete und zum Jahresende 2019 bei ungefähr 85,00 Euro lag.