Gold als Basiswert spielt im Zertifikatebereich der Commerzbank eine große Rolle. So liegt Gold derzeit auf dem zweiten Platz der Beliebtheitsskala. Grund hierfür ist nicht nur der starke Anstieg des Goldpreises zu Beginn dieses Jahres, denn Gold zählt regelmäßig zu den beliebtesten Basiswerten. Vor allem die Möglichkeit, auch bei fallenden Kursen einen Gewinn erzielen zu können, veranlasst viele Anleger, Zertifikate auf Gold zu kaufen. Besonders beliebt sind momentan Turbo-Optionsscheine auf Gold. Diese Wertpapiere sind mit einem Hebel und einer Knock-Out-Barriere ausgestattet. Das Risiko, einen Totalverlust zu erleiden, ist bei diesen Wertpapieren in der Regel deutlich höher als bei Gold selbst. Erreicht zum Beispiel der Goldpreis die Knock-Out-Barriere, dann verfällt der Turbo-Optionsschein in der Regel wertlos. Demgegenüber steht eine überproportional große Chance, wenn die Markterwartung für den Goldpreis eintritt. Eine wichtige Kennzahl stellt der Hebel dar. Er gibt an, wie stark sich der Preis des Turbo-Optionsscheins bewegt, wenn der Goldpreis sich verändert. So bedeutet bei einem Turbo-Optionsschein auf Gold ein Hebel von 5, dass der Preis des Optionsscheins sich um 5 Prozent bewegt, wenn der Goldpreis um 1 Prozent schwankt. Dabei werden Turbo-Optionsscheine in zwei Varianten angeboten. Turbo-Optionsscheine Call profitieren von einem Anstieg des Goldpreises. Turbo-Optionsscheine Put profitieren dagegen von einem Rückgang des Goldpreises. Schließlich sollten Anleger, die in Turbo-Optionsscheine investieren, den Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar berücksichtigen. Die Wertpapiere werden in Deutschland immer in Euro gehandelt. Demgegenüber notiert der Goldpreis in US-Dollar. Somit erfolgt eine Umrechnung der Preise zum jeweils gültigen Wechselkurs. Die Veränderung des Wechselkurses kann damit den Preis des Turbo-Optionsscheins sowohl positiv wie auch negativ beeinflussen. Der Einfluss des Wechselkurses kann durch den Zusatz »Quanto« ausgeschaltet werden. Bei Quanto handelt es sich um eine Währungskursabsicherung.