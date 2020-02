Die auf das Wealth Management (WM) ausgerichtete Bank UBS ist in Asien führend, was wegen der Wachstumsperspektiven dort ein langfristiger Wettbewerbsvorteil ist. Zurzeit dominiert allerdings noch das US-Geschäft. Noch ist die Effizienz schwach, was neben einem defensiven Kundenverhalten fehlender Kostenflexibilität geschuldet ist. Mit neuer WM-Leitung und Aufstellung sollte es wieder vorangehen für die schwache Aktie. Rückkäufe eigener Aktien schaffen zudem Vertrauen in die Eigenkapitalbasis.

Wealth Management steht im Zentrum der Geschäftsstrategie

Den Anspruch eines »Global Leaders« im Investmentbanking (Ergebnisanteil 2019: 20 Prozent) hat die UBS nach den Erfahrungen aus der Lehman-Krise aufgegeben. Stattdessen werden Schwerpunkte wie das Emissionsgeschäft, die M&A-Beratung, der Währungshandel und der Aktienbereich gesetzt. Trotz der Fokussierung wurden die Kapitalkosten im vergangenen Jahr nicht verdient und dürften auch in diesem Jahr nur schwer erreichbar sein. Dieses Geschäftsfeld wird insbesondere als ergänzend zur Paradesparte Wealth Management (Ergebnisanteil 64 Prozent) gesehen.

Durch die Akzentuierung des Retailbankings Schweiz (Sparte Personal & Corporate Banking; Ergebnisanteil 28 Prozent), des Asset-Managements (11 Prozent) sowie besonders des internationalen Wealth Managements hat sich der Ertragsmix zugunsten dieser insgesamt stabileren Geschäftsfelder verschoben, was die Eigenkapitalkosten der Gruppe gesenkt hat.

Der geschäftliche Fokus richtet sich damit eindeutig auf das Geschäft mit vermögenden bzw. sehr vermögenden Kunden. UBS führt im Hinblick auf die verwalteten Volumina (insgesamt rund 2.600 Milliarden Schweizer Franken; Nettomittelzuwachs lag mit 1,4 Prozent 2019 wegen hoher Abflüsse in den USA aber unter Plan) nicht nur global, sondern auch in den einzelnen Regionen wie in Asien, den Emerging Markets oder der Schweiz.

Die Größenvorteile gegenüber der Konkurrenz bieten eine gute Basis für erhöhte Effizienz. Noch aber wird die PS-Stärke zu wenig auf die Straße gebracht. Immerhin hält das Management an den bisherigen zweistelligen Zuwächsen beim Vorsteuerergebnis von 10 bis 15 Prozent für die Jahre 2020 bis 2022 fest, was den Wachstumsoptimismus in diesem Segment dokumentiert.