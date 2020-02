Eine Gewinnwarnung und der Abgang des Konzernchefs sorgten im Herbst 2019 für einen Kurseinbruch der Qiagen-Aktie. Danach kam Übernahmefantasie auf, was zu einer entsprechenden Kursrally führte. Nachdem Qiagen von sich aus die Übernahmegespräche beendet hatte, brach die Aktie wiederum ein. Der Titel ist unseres Erachtens nicht überteuert. Eine spätere Übernahme erscheint uns zwar wahrscheinlich, kurzfristig ist sie jedoch nicht zu erwarten.

Die Qiagen-Produkte sind nicht nur bei den »CSI-Serien« begehrt

Die Produkte von Qiagen finden nicht nur in Universitäten und Pharmaunternehmen Anwendung, sondern auch in der Forensik/Gerichtsmedizin sind Diagnosegeräte und Verbrauchsmaterialien des Biotechunternehmens essenzieller Bestandteil der Ausstattung, weswegen der Unternehmensname auch in den amerikanischen CSI-Serien regelmäßig werbewirksam auftaucht. Aber auch im richtigen Leben könnten der ehemalige Footballstar O.J. Simpson oder Monica Lewinsky die Diagnosegenauigkeit von Qiagen bestätigen ...

QIAsymphony: »iPad der Biotechnologie«

Das Laborgerät »QIAsymphony« (eine Art iPad der Biotechnologie: dient der Automatisierung der gesamten Arbeitsabläufe im Labor von der anfänglichen Probenvorbereitung bis zum finalen Ergebnis, dabei intuitive Bedienbarkeit) verkauft sich hervorragend und übertrifft alle Absatzziele der Sparte. Dieses Alleskönner-Diagnosegerät ist derzeit einer der Wachstumstreiber des Unternehmens.

»Personalisierte Medizin« ist ein Megatrend der Pharmabranche

Besonders spannend ist unseres Erachtens die Sparte »Personalisierte Medizin«: bereits jetzt ein Megatrend der Pharmabranche, die kommenden Wachstumsraten gelten als überdurchschnittlich. Qiagen baut den Wachstumsmotor sowohl organisch als auch durch gezielte Akquisitionen weiter systematisch aus.

Grenzen zwischen Diagnostik und Therapie verschwimmen

Da jeder Krebs einen »genetischen Fingerabdruck« aufweist, lässt sich mithilfe moderner Diagnostikverfahren feststellen, ob der Patient/Krebs auf die geplante Therapie adäquat ansprechen wird oder nicht. Die Diagnosen erfolgen somit sicherer (Ausschluss von Fehldiagnosen), schneller und effektiver. Aber auch die Therapien werden immer zielgerichteter, sogar die richtige Dosis wird ermittelt, was Nebenwirkungen reduziert. Damit verschwimmen die Grenzen zwischen Diagnostik und Therapie weiter. Bisher konkurrieren in diesem Geschäftsfeld nur wenige große Spieler (wie beispielsweise der Pharmakonzern Roche). Der potenzielle Markt ist enorm.

»Liquide Biopsie«

Vereinfacht ausgedrückt ist die »liquide Biopsie« eine nicht invasive Alternative zu traditionellen Methoden, bei denen Körpergewebe entnommen werden muss. Bei diesem innovativen Diagnoseansatz wird zum Beispiel Blut des Patienten auf Tumore in dessen Körper getestet, da Krebszellen genetisches Material in den Blutkreislauf abgeben. Die Datensammlung wird deutlich vereinfacht, die Belastung für den Patienten gesenkt. Die Technologie wird auch Einzug in andere Anwendungen wie der Urologie halten und verspricht ein sehr großes Marktpotenzial. Qiagen gilt auch in diesem Bereich als einer der Technologieführer.

Zukunftstrend »Bioinformatik«

Qiagen hat in den vergangenen Jahren einen starken Umbau erlebt, wobei durch Akquisitionen beispielsweise der Bioinformatikanteil (Erwerb von CLC oder Ingenuity) deutlich ausgebaut wurde. Daraus resultieren wichtige Markteinführungen in den Bereichen Genomsequenzierung und Bioinformatik, von denen wir uns langfristig großes Potenzial versprechen. So werden nicht nur die diagnostischen Tests angeboten, sondern die daraus gewonnenen Informationen analysiert und interpretiert, was die Geschwindigkeit und Genauigkeit des gesamten Prozesses weiter erhöht. Qiagen gilt in diesem Bereich bereits heute als einer der Weltmarktführer.

Weitere Anwendungsfelder

Weitere Anwendungsfelder wie die Tiermedizin, sonstige Agrarwirtschaft, Umweltschutz oder der Lebensmittelbereich sind ebenfalls milliardenschwere Märkte, in denen Qiagen-Technologie zunehmend zum Einsatz kommt.

Abschreibungen dürften noch andauern

Aufgrund der regen Übernahmetätigkeit in den vergangenen Jahren muss der Konzern allerdings recht hohe Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte vornehmen. Die Markteintrittsbarrieren sind bei dieser Technologie jedoch recht hoch, mit einer Eigenentwicklung anstelle der Akquisitionen wäre man vermutlich chancenlos am Markt (unter anderem zu lange Entwicklungszeiten), weswegen die Abschreibungen als ein notwendiges Übel zu betrachten sind, auch wenn der Gewinn dadurch noch einige Quartale geringer ausfällt.

Potenzieller Übernahmekandidat

Qiagen hat eine hervorragende Ausgangsposition, was das Unternehmen auch selbst zu einem Übernahmeziel macht. Die Aktie ist mit Blick auf die Aktionärsstruktur breit gestreut. Der Konzern ist allerdings eine Stiftung niederländischen Rechts und von daher vor einer feindlichen Übernahme relativ gut geschützt. Mit dem Abgang von Ex-Chef Peer M. Schatz, der stets die Eigenständigkeit des Konzerns betont hat, wurde der Weg für eine freundliche Übernahme jedoch frei. Prompt meldeten sich dann auch Interessenten bei Qiagen, entsprechende Verhandlungen wurden aufgenommen und bestätigt.

In einer Pressemitteilung vom 24. Dezember 2019 erklärten die Qiagen-Gremien schließlich, dass die Übernahmegespräche mit den potenziellen Bietern gescheitert seien. Nach Meinung des Vorstands und des Aufsichtsrats bietet die Eigenständigkeit des Unternehmens angeblich das höchste Potenzial für Wertsteigerungen. Konkrete Gründe für das Scheitern der Gespräche wurden zwar nicht genannt. Allerdings ist die wahrscheinlichste Variante die, dass der Aufsichtsrat eine höhere Preiserwartung hatte als das Niveau, das die Interessenten angeboten haben.

Vormals signifikantes »Key-person-risk« (Einzelpersonenrisiko)

Qiagen-Chef Peer M. Schatz hat den Konzern von einem Umsatz in Höhe von wenigen Millionen US-Dollar auf über 1,5 Milliarden US-Dollar aufgebaut. Qiagen war seinerzeit eher ein Start-up, heute ist er einer der führenden Konzerne in seinen Geschäftsfeldern. Zudem sorgte Schatz für die Börsennotierung. Sein Abgang hat daher die Aktie kurzfristig stark belastet. Damit öffnete sich jedoch auch die Tür für eine Übernahme. Das verbliebene Einzelpersonenrisiko ist mit dem Abgang nun nicht mehr kursrelevant.