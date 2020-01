Das Konjunkturumfeld für die Aktienmärkte stufen wir weiterhin mit »positiv« ein. So hat sich das Wachstum der M1-Geldmenge in den USA dank der drei Leitzinssenkungen durch die US-Notenbanken wieder kräftig auf 7 Prozent erholt. Und auch im Euroraum ist das Wachstum der Geldmenge mit 8 Prozent weiterhin sehr hoch. Das schwache Geldmengenwachstum von 4 Prozent in China bleibt dagegen das Sorgenkind. Die Wachstumstrends in China könnten daher in den kommenden Monaten trotz Handelsdeal relativ glanzlos bleiben.

Unsere Einschätzung für die Bewertung der Aktienmärkte bleibt »negativ«. So notiert das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) des S&P 500 mit 3,40 mittlerweile 35 Prozent über seinem 10-Jahres-Durchschnitt (siehe Grafik 2).